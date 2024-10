Supplenze, sanzioni: chi abbandona il servizio non potrà compilare domanda 150 preferenze nel 2025/26 (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La sanzione dell'abbandono del servizio di una supplenza conferita da GaE o GPS è indicata nell'art 14 c. 1 lett. b della OM 88/2024 che regola le procedure per gli anni scolastici 2024/25 e 2025/26. L'articolo Supplenze, sanzioni: chi abbandona il servizio non potrà compilare domanda 150 preferenze nel 2025/26 . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La sanzione dell'abbandono deldi una supplenza conferita da GaE o GPS è indicata nell'art 14 c. 1 lett. b della OM 88/2024 che regola le procedure per gli anni scolastici 2024/25 e/26. L'articolo: chiilnon150nel/26 .

