Storie di sport e atleti con SFIDE, il 'Festival della Sconfitta' (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dieci ospiti in cinque giorni, due laboratori per i più piccoli, un’attività con l’Istituto Spallanzani e tanta voglia di portare le Storie dello sport sul territorio. SFIDE – Festival della Sconfitta è pronto a tornare: dal 10 al 13 ottobre – con un evento extra la sera del 19 ottobre –, la Modenatoday.it - Storie di sport e atleti con SFIDE, il 'Festival della Sconfitta' Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dieci ospiti in cinque giorni, due laboratori per i più piccoli, un’attività con l’Istituto Spallanzani e tanta voglia di portare ledellosul territorio.è pronto a tornare: dal 10 al 13 ottobre – con un evento extra la sera del 19 ottobre –, la

