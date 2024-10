Roma, come sta Dybala? Le ultime (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – Paulo Dybala non ha giocato l’ultima partita contro il Monza per un problema accusato nell’allenamento della vigilia. Un problema fisico che l’ha costretto anche a saltare gli impegni della Nazionale argentina con Venezuela e Bolivia. Le ultimissime notizie in casa Roma sono decisamente positive. Il giocatore del club capitolino si è sottoposto ad accertamenti clinici approfonditi che hanno escluso lesioni. Il problema al flessore, dunque, è meno grave del previsto. Vista l’esclusione di lesioni, per Paulo Dybala il rientro in campo è più vicino. La Joya continuerà a lavorare durante la sosta per le Nazionali al fine di tornare a disposizione di Juric già per il prossimo turno di campionato, in calendario domenica 20 ottobre alle ore 20:45 contro l’Inter. Fantacalcio.it per Adnkronos Roma, come sta Dybala? Le ultime seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano . .com - Roma, come sta Dybala? Le ultime Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – Paulonon ha giocato l’ultima partita contro il Monza per un problema accusato nell’allenamento della vigilia. Un problema fisico che l’ha costretto anche a saltare gli impegni della Nazionale argentina con Venezuela e Bolivia. Le ultimissime notizie in casasono decisamente positive. Il giocatore del club capitolino si è sottoposto ad accertamenti clinici approfonditi che hanno escluso lesioni. Il problema al flessore, dunque, è meno grave del previsto. Vista l’esclusione di lesioni, per Pauloil rientro in campo è più vicino. La Joya continuerà a lavorare durante la sosta per le Nazionali al fine di tornare a disposizione di Juric già per il prossimo turno di campionato, in calendario domenica 20 ottobre alle ore 20:45 contro l’Inter. Fantacalcio.it per Adnkronossta? Leseriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .

