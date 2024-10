"Rom-E 2024", il successo di far incontrare aziende e persone sul tema della sostenibilità (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Oltre 300.000 visitatori e più di 150 test drive nel centro di Roma: questi i numeri del grande successo di Rom-E 2024, il Festival green della Capitale Ilgiornale.it - "Rom-E 2024", il successo di far incontrare aziende e persone sul tema della sostenibilità Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Oltre 300.000 visitatori e più di 150 test drive nel centro di Roma: questi i numeri del grandedi Rom-E, il Festival greenCapitale

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rom-E 2024 - grande successo della quarta edizione del festival sull'ecosostenibilità - Tanti i media che hanno sostenuto Rom-E in qualità di media partner, particolarmente sensibili ai temi legati alla sostenibilità che partecipano attivamente nel processo di informazione per una sempre maggiore salvaguardia ambientale: LifeGate, network di informazione e servizi per persone, aziende, ong e istituzioni impegnate per un futuro sostenibile che porterà la sua esperienza nel settore ... (Iltempo.it)

Rom-E 2024 - il grande successo della quarta edizione del Festival su ecosostenibilità e futuro - Il festival di Rom-E è patrocinato anche dall'Università La Sapienza di Roma, dalla Fondazione ONFOODS e da Earth Day. Il convegno ha visto la partecipazione di rappresentanti delle principali istituzioni, delle Associazioni e di molte imprese che fanno della sostenibilità un loro punto di forza. Ai giochi di legno di IoGiocOvunque che hanno letteralmente bloccato Viale delle Magnolie attraendo ... (Liberoquotidiano.it)

Chi è Luk3 - cantante di Amici 2024 : la carriera da speaker radiofonico e il successo di Tutta Rosa - Luk3, nome d'arte del 17enne originario di Marcianise Luca Pasquariello, è un nuovo concorrente nella categoria canto di Amici 2024, nella squadra di Rudy Zerbi. Andiamo a scoprire chi è.Continua a leggere . (Fanpage.it)