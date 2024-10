Multe ai medici in AreaC, Sala: "Chi segnala ingresso non paga" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) “Le polemiche sono continue e tante ma non stiamo discriminando nessuno”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, parlando con i giornalisti nella mattinata di mercoledì 9 ottobre rispondendo alla lettera che l'ordine dei medici gli ha inviato per lamentare disagi legati ad Area C e le Milanotoday.it - Multe ai medici in AreaC, Sala: "Chi segnala ingresso non paga" Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) “Le polemiche sono continue e tante ma non stiamo discriminando nessuno”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Beppe, parlando con i giornalisti nella mattinata di mercoledì 9 ottobre rispondendo alla lettera che l'ordine deigli ha inviato per lamentare disagi legati ad Area C e le

“Ci multano perché parcheggiamo in città anche se abbiamo il pass” : la lettera aperta dei medici al sindaco Sala - I medici di Milano hanno scritto una lettera aperta indirizzata al sindaco Beppe Sala. Continua a leggere . L'Ordine lamenta il fatto che i dottori vengono multati anche se hanno il pass per parcheggiare nelle aree riservate e perché sono costretti a pagare il ticket per accedere in Area C anche se devono visitare un paziente a domicilio. (Fanpage.it)

