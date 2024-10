Montagnana choc a scuola | studentessa 16enne muore precipitando da una finestra

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) All’improvviso il trauma. Quello che sconvolge profondamente i compagni di classe, l’istituto scolastico intero. Unaè morta dopo aver chiesto di potere andare in bagno. Laè precipitata da unadel secondo piano. La tragedia è avvenuta a, centro in provincia di Padova. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Este, i sanitari e un elisoccorso del Suem 118. Secondo quel che finora è trapelato, mentre erano in corso le lezioni, laha avuto il permesso di uscire dalla classe per le esigenze personali manifestate. Ma l’insegnante si è allarmata quando l’assenzxa di è protratta oltremodo. Così ha avvertito i collaboratori scolastici, chiedendo loro di andare a verificare se fosse successo qualcosa in bagno.