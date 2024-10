Mary di Danimarca, la prima cena di Stato lascia senza parole: tiara inestimabile e abito scintillante (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Mary di Danimarca e suo marito Federico hanno ospitato il loro primo banchetto di Stato da quando sono saliti al trono. Il debutto è Stato un tale successo che ha lasciato senza parole per il fasto e l’eleganza esibiti. Per una sera la tiara di perle e l’abito blu notte scintillante, firmato Jesper Høvring, ha fatto dimenticare i pettegolezzi sui tradimenti, catapultando tutti in un’atmosfera da fiaba. Mary di Danimarca, primo banchetto di Stato da Regina Federico e Mary di Danimarca hanno offerto al presidente islandese Halla Tómasdóttir e a suo marito Björn Skúlason una scintillante cena di gala al Palazzo di Christiansborg, martedì 8 ottobre. Anche se la Regina è appena tornata dal suo viaggio in Brasile, ha curato nei minimi dettagli questa serata speciale che è riuscita alla perfezione. Dilei.it - Mary di Danimarca, la prima cena di Stato lascia senza parole: tiara inestimabile e abito scintillante Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)die suo marito Federico hanno ospitato il loro primo banchetto dida quando sono saliti al trono. Il debutto èun tale successo che hatoper il fasto e l’eleganza esibiti. Per una sera ladi perle e l’blu notte, firmato Jesper Høvring, ha fatto dimenticare i pettegolezzi sui tradimenti, catapultando tutti in un’atmosfera da fiaba.di, primo banchetto dida Regina Federico edihanno offerto al presidente islandese Halla Tómasdóttir e a suo marito Björn Skúlason unadi gala al Palazzo di Christiansborg, martedì 8 ottobre. Anche se la Regina è appena tornata dal suo viaggio in Brasile, ha curato nei minimi dettagli questa serata speciale che è riuscita alla perfezione.

