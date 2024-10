Maltempo, ancora temporali al Centro-Nord. Allerta rossa in Veneto. Giovedì peggiora (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Continua l'ondata di Maltempo che sta colpendo alcune regioni italiane. Oggi, nel corso della giornata, la situazione dovrebbe essere in miglioramento e il meteo concedere una treguia. Ma sono attesi ancora temporali e piogge intense al Centro-Nord, soprattutto sulla Liguria, sui settori alpini e sul TriVeneto. Su parte del Veneto Allerta rossa per rischio idrogeologico. Clima più mite al Centro, quasi estivo al Sud. Giovedì, poi, una nuova perturbazione dovrebbe interessare il Nord Italia (LE PREVISIONI METEO). Tg24.sky.it - Maltempo, ancora temporali al Centro-Nord. Allerta rossa in Veneto. Giovedì peggiora Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Continua l'ondata diche sta colpendo alcune regioni italiane. Oggi, nel corso della giornata, la situazione dovrebbe essere in miglioramento e il meteo concedere una treguia. Ma sono attesie piogge intense al, soprattutto sulla Liguria, sui settori alpini e sul Tri. Su parte delper rischio idrogeologico. Clima più mite al, quasi estivo al Sud., poi, una nuova perturbazione dovrebbe interessare ilItalia (LE PREVISIONI METEO).

