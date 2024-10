Formiche.net - Le spie russe vogliono scatenare il caos in Europa. Le parole del capo di MI5

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Non parlava in pubblico da più di un anno, Ken McCallum, direttore generale di MI5. L’ultima occasione fu per una “Bowman lecture” all’Università di Glasgow dedicata al ruolo di matematica e dati nel lavoro quotidiano del servizio britannico d’intelligence che si occupa di sicurezza interna e che lui guida da aprile 2020. Ieri, dal Counter Terrorism Operations Centre, ha parlato delle minacce per le “strade” del Regno Unito, e dell’in generale. È la “serie di minacce più complessa” che abbia mai conosciuto, hagato presentando l’aggiornamento annuale sulle minacce alla sicurezza del Regno Unito e avvertendo del “ritorno” di Al Qaeda e Stato Islamico anche alla luce dei recenti eventi in Medio Oriente. L’antiterrorismo, dunque, rimane la priorità del servizio (diviso tra “75% di estremismo islamico e 25% di terrorismo di estrema destra”).