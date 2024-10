Labiopalatoschisi, 65% bambini in Italia è curato da Smile House (Di mercoledì 9 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Nel 2023, il 65% dei bambini nati in Italia con Labiopalatoschisi è stato trattato in uno degli 8 Centri Smile House. Basta questo dato a descrivere il ruolo cruciale della Rete Smile House nel trattamento delle malformazioni cranio-maxillo-facciali, palesando il valore di un modello che, agendo a supporto del servizio sanitario nazionale, mette al centro il paziente e la sua famiglia, riducendo al minimo la migrazione sanitaria con la garanzia delle migliori cure possibili direttamente sul territorio.Un’esperienza di successo costruita negli anni, ma che ha già permesso di assistere ben 1.698 pazienti, accompagnati nel loro percorso dalla diagnosi prenatale fino alla fine della crescita. I numeri parlano chiaro sull’importanza della rete Smile House: ad oggi, sono state effettuate oltre 45.582 visite per l’inserimento nel programma e sono state fornite 93. Unlimitednews.it - Labiopalatoschisi, 65% bambini in Italia è curato da Smile House Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Nel 2023, il 65% deinati inconè stato trattato in uno degli 8 Centri. Basta questo dato a descrivere il ruolo cruciale della Retenel trattamento delle malformazioni cranio-maxillo-facciali, palesando il valore di un modello che, agendo a supporto del servizio sanitario nazionale, mette al centro il paziente e la sua famiglia, riducendo al minimo la migrazione sanitaria con la garanzia delle migliori cure possibili direttamente sul territorio.Un’esperienza di successo costruita negli anni, ma che ha già permesso di assistere ben 1.698 pazienti, accompagnati nel loro percorso dalla diagnosi prenatale fino alla fine della crescita. I numeri parlano chiaro sull’importanza della rete: ad oggi, sono state effettuate oltre 45.582 visite per l’inserimento nel programma e sono state fornite 93.

