La coppia di giovani dottori anonimi che assaggia tutte le carbonare di Roma

Galeotta fu la carbonara. Due amanti del piatto più iconico della cucina Romana, a furia di assaggi sono finiti per innamorarsi non solo della pasta ma anche l'uno dell'altra: quattro anni fa, da amici, hanno inaugurato un profilo Instagram di recensioni delle carbonare di Roma che oggi conta quasi 40mila follower in cui postano solo foto di carbonare con il loro personale giudizio. Non vogliono rivelare i nomi, tante che l'aspirante medico (24 anni) e lo psicologo (26 anni), hanno fatto le cose per bene e chiamato l'account social "Anonima società carbonari": «Il nome è ispirato ai moti carbonari, è un gioco di parole tra carbonara e anonimato», e proprio sull'anonimato dicono: «Vogliamo mettere al centro la pagina, dare spazio alla carbonara come esperienza e non noi come persone».

