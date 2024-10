Ilgiorno.it - La Casa dei Tigli è realtà. Dopo 15 anni di attesa

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ci sono voluti quasi quindicie quattro mandati amministrativi per la consegna della casetta del parco Matteotti alla comunità cusanese e all’associazione I. Un’opera travagliata con i lavori in piena pandemia, la morte del titolare della ditta esecutrice, il fallimento della stessa azienda e la successiva riassegnazione dei lavori a un nuovo operatore. Una strutturada, che era stata anche al centro della mobilitazione degli anziani di Cusano prima delle elezioni e che non vuole essere solo un centro ricreativo ma un luogo di incontro, presidio e socializzazione.