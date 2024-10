Kvaratskhelia: “Conte ci ha cambiato, voglio vincere la Champions con il Napoli” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Kvaratskhelia si racconta: sogni, famiglia, Napoli e l’impatto di Conte Khvicha Kvaratskhelia, il talento georgiano del Napoli, si è raccontato in una lunga intervista FIFA. Il numero 77 azzurro ha condiviso emozioni e aspirazioni, parlando di come la sua vita sia cambiata dopo essere diventato padre, del rapporto con Antonio Conte e dei suoi sogni per il futuro, sia con il Napoli che con la Nazionale georgiana. Kvaratskhelia intervista FIFA: Diventare padre ha cambiato tutto Kvaratskhelia non nasconde l’emozione di essere diventato padre: “La mia vita è cambiata radicalmente. La nascita di mio figlio mi ha portato una gioia immensa e ora vedo le cose in modo diverso. Ogni giorno mi sveglio felice e auguro a tutti di provare una felicità così grande nella propria vita”. Napolipiu.com - Kvaratskhelia: “Conte ci ha cambiato, voglio vincere la Champions con il Napoli” Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024)si racconta: sogni, famiglia,e l’impatto diKhvicha, il talento georgiano del, si è raccontato in una lunga intervista FIFA. Il numero 77 azzurro ha condiviso emozioni e aspirazioni, parlando di come la sua vita sia cambiata dopo essere diventato padre, del rapporto con Antonioe dei suoi sogni per il futuro, sia con ilche con la Nazionale georgiana.intervista FIFA: Diventare padre hatuttonon nasconde l’emozione di essere diventato padre: “La mia vita è cambiata radicalmente. La nascita di mio figlio mi ha portato una gioia immensa e ora vedo le cose in modo diverso. Ogni giorno mi sveglio felice e auguro a tutti di provare una felicità così grande nella propria vita”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli - fissato l’incontro tra Manna e l’agente di Kvaratskhelia : ecco quanto balla tra domanda e offerta - Kvaratskhelia si sta facendo in quattro per il Napoli, senza mai risparmiarsi. Contro il Como, per esempio, è uscito dal campo con il piede... (Calciomercato.com)

Napoli - Marino : «Lukaku sarà decisivo anche contro le big - Neres può rubare il posto a Kvaratskhelia» - I dettagli Pierpaolo Marino ha parlato a Televomero dell’inizio di stagione del Napoli. CONTE – «Ha influito un po’ in tutto, a cominciare dal mercato in cui si è sbagliato poco o nulla. Le parole di Pierpaolo Marino, ex direttore dell’area tecnica del Napoli, sulla nuova stagione degli azzurri ... (Calcionews24.com)

Vigliotti : “Rinnovo Kvaratskhelia? Il Napoli è pronto a fare uno sforzo immane. Sulla questione Osimhen…” - “Nessuno di noi si aspettava che De Laurentiis firmasse un contratto da dieci milioni senza avere garanzie,” ha sottolineato, indicando la complessità delle trattative nel calcio moderno. L'articolo Vigliotti: “Rinnovo Kvaratskhelia? Il Napoli è pronto a fare uno sforzo immane. Ora la palla passa ... (Napolipiu.com)

Rinnovo Kvaratskhelia - nuovo incontro Jugeli-Napoli dopo la sosta! I dettagli del nuovo contratto - Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha confermato che Kvaratskhelia è soddisfatto della sua esperienza in azzurro e non ha intenzione di lasciare la squadra. Inoltre, si sta valutando l’inserimento di una clausola d’uscita, probabilmente superiore a 100 milioni di euro. Nuovo ... (Napolipiu.com)

Le condizioni del piede destro di Kvaratskhelia dopo Napoli-Como : la foto è impressionante - La denuncia arriva direttamente dalla Georgia, in occasione della convocazione del 77 azzurro in nazionale. L'immagine della caviglia spiega bene qual è il trattamento ricevuto dal giocatore.Continua a leggere . (Fanpage.it)