Il progetto nell'ex Trotto a San Siro: in arrivo 360 case destinate agli anziani, è il primo piano di senior housing a Milano

(Di mercoledì 9 ottobre 2024), 9 ottobre 2024 – ?È ildifinanziato da capitali istituzionali a. Scende in campo Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) per realizzare 360nell’area dell’ex, l’impianto ippico dismesso nel 2012 nel quartiere di San. Parliamo delpromosso da Hines in qualità di co-investitore e development manager, unche contribuirà alla realizzazione di 360 unità abitative diin locazione a canone convenzionato. L’operazione rientra nel più ampiodi rigenerazione urbana e sociale, presentato da Hines a settembre 2023, che interesserà i 130mila metri quadrati dell’area del capoluogo lombardo. Nel detto, CDP Real Asset SGR attraverso il Fondo Nazionale dell’Abitare Sociale (Fnas) si impegna per una cifra che potrà salire progressivamente fino a 50 milioni di euro.