Ilfattoquotidiano.it - “Ho detto alla dirigenza la richiesta di Ferdico, poi gli ho scritto che aveva fatto quello che dovevo”: le parole di Inzaghi agli investigatori

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) “Rappresentaisocietà,, ma non ricordo a chi, ladi“. Sono ledi Simonenella testimonianza in merito all’inchiesta milanese sulle curve. Secondo quanto trapela, l’allenatore dell’Inter – nella deposizione come persona informata sui fatti resa mercoledì mattina in un ufficio della polizia di stato di Milano – dopo aver parlato con il capo curva Marconel maggio 2023, dissesocietà che “c’era bisogno di qualche biglietto in più” per la finale di Istanbul. Dopo aver riferito laha spiegato di avere mandato un messaggio al capo ultrà scrivendogli “hochefare“.ha chiarito che il suo “desiderio era che ci fossero i tifosi della squadra per poterla incitare” per la finale di Champions.