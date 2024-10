Ilrestodelcarlino.it - Don Filippo nuovo parroco di San Pietro a Vidiciatico

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Domenica il cardinale arcivescovo Matteo Zuppi conferirà a donMaestrello la cura pastorale della parrocchia di Sandi. Nato a Persiceto nel 1981, il sacerdote ricopre già l’incarico dinella parrocchia di San Mamante a Lizzano e svolge la stessa funzione a Monte Acuto delle Alpi, Pianaccio e Querciola, spaziando praticamente per tutto il territorio lizzanese, oltre che in Alto Reno Terme con le chiese di Capugnano e Castelluccio. E’ anche il rettore del Santuario della Madonna del Ponte di Porretta Terme, che dal 2022 è stata riconosciuta come patrona della pallacanestro italiana facendo in modo che questa piccola chiesa fosse un luogo di accoglienza per i cestisti più o meno giovani.