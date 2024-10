.com - Di nuovo un Maldini in nazionale, prima convocazione azzurra per Daniel: “Che orgoglio”

Leggi tutta la notizia su .com

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – Per la terza generazione laitaliana avrà in squadra un, figlio di Paolo e nipote di Cesare, è alla suacon la maglia, in occasione della partita di Nations League contro il Belgio.”Questa chiamata è arrivata nel momento perfetto, mi sento bene in campo e con la squadra. L’Italia è una squadra con una qualità incredibile, spero di dare una mano in ogni modo: voglio portare la mia qualità ma voglio anche sacrificarmi per questa squadra”, ha aggiunto il giocatore ventitreenne. “Sono moltoso in passato sono stato contattato dal Venezuela, – ha continuato, che è figlio dell’ex modella venuezelana Adriana Fossa – ma ho preferito aspettare il momento giusto per essere qui. Credo ne sia valsa la pena”.