Confusi in campo divisi fuori tra Trentalange o Zappi | di certo l’elezione del nuovo capo degli arbitri sarà una pericolosa resa dei conti

Non c'è pace per gli arbitri italiani. Mentre si moltiplicano le polemiche per i tanti fischi discutibili di queste prime giornate di campionato, l'Aia rischia di trasformare le prossime elezioni nell'ennesima resa dei conti interna. Con due candidature sempre più probabili destinate a spaccare ulteriormente l'ambiente: da una parte il ritorno di Alfredo Trentalange, già presidente tra il 2021 e il 2022, prima di essere costretto a dimettersi per lo scandalo del procuratore D'Onofrio coinvolto in un traffico di droga; dall'altra Antonio Zappi, figura manageriale attualmente a capo del Veneto, che sarebbe la carta dell'attuale maggioranza, avendo il sostegno del n.1 in carica Carlo Pacifici. Nella grande tornata elettorale del pallone che culminerà nella scelta del nuovo presidente della Figc a inizio 2025, anche i fischietti si preparano alle urne.