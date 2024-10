Belen e Stefano insieme: «Clima mai stato così sereno» (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Belen Rodriguez e Stefano De Martino, una delle coppie più seguite del panorama televisivo italiano, continuano a far parlare di sé, anche dopo la loro separazione. Nonostante abbiano preso strade diverse, il loro rapporto sembra aver raggiunto un nuovo equilibrio. Negli ultimi tempi, i due sono stati fotografati insieme in più di un’occasione, suscitando curiosità e speculazioni sullo stato attuale della loro relazione. Tuttavia, a differenza di quanto avvenuto in passato, non si parla di tensioni o conflitti. Anzi, il “Clima sereno” che ora li circonda è stato evidenziato dagli ultimi scatti paparazzati e dalle indiscrezioni riportate dai settimanali di gossip. La storia tra Belen e Stefano ha sempre attratto i media: amori, separazioni, riconciliazioni e nuovi inizi. Donnapop.it - Belen e Stefano insieme: «Clima mai stato così sereno» Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)Rodriguez eDe Martino, una delle coppie più seguite del panorama televisivo italiano, continuano a far parlare di sé, anche dopo la loro separazione. Nonostante abbiano preso strade diverse, il loro rapporto sembra aver raggiunto un nuovo equilibrio. Negli ultimi tempi, i due sono stati fotografatiin più di un’occasione, suscitando curiosità e speculazioni sulloattuale della loro relazione. Tuttavia, a differenza di quanto avvenuto in passato, non si parla di tensioni o conflitti. Anzi, il “” che ora li circonda èevidenziato dagli ultimi scatti paparazzati e dalle indiscrezioni riportate dai settimanali di gossip. La storia traha sempre attratto i media: amori, separazioni, riconciliazioni e nuovi inizi.

Belen Rodriguez in auto con Stefano De Martino : “Il clima tra loro non è mai stato così sereno” - Il settimanale Chi racconta del "clima sereno" che c'è oggi con l'ex marito al quale ha chiesto un passaggio per raggiungere un incontro di lavoro, poi di una cena con Angelo Galvano conclusasi, forse, con un "chiarimento ma non con un totale riavvicinamento". Belen Rodriguez è stata paparazzata in una mattinata d'ottobre prima con Stefano De Martino poi con il compagno, Angelo Galvano. (Fanpage.it)

“Mentre stava con Corona…”. Stefano De Martino - il commento su Belen e la loro relazione - Belen è per tutti la Ferrari delle donne. Vero che mi chiamavano all’inizio perché stavo con Belen, ma io arrivavo dopo essermi preparato a fondo”. Leggi anche: “Dietro le quinte…”. Poi ho capito che ero io che comunicavo quella cosa. De Martino ha descritto la loro interazione come quella di “due genitori separati e cordiali”, evidenziando che il legame che li unisce è soprattutto il loro ... (Caffeinamagazine.it)

“Sono loro”. Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme - le foto che fanno bene al cuore dei fan - L’hanno beccata Belen e Stefano De Martino visti insieme: tutti sorpresi dal gesto Belen e Stefano De Martino sono stati paparazzati nella città di Milano, nell’area Garibaldi, proprio nei pressi della nuova abitazione della showgirl argentina. Belen e Stefano si sono abbracciati in modo molto affettuoso, come scritto da Gente: “Lui l’avvolge con le braccia, la tiene stretta, ... (Caffeinamagazine.it)