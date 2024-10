All'università di Sassari corso sulle teorie gender. Sdoganata anche la pedofilia (Di mercoledì 9 ottobre 2024) All'università di Sassari è presente un corso dal titolo "Teoria queer e di genere" e tra i libri di testo c'è anche "Elementi di critica omosessuale" in cui l'attivista lgbt Mario Mieli sdoganava la pedofilia Ilgiornale.it - All'università di Sassari corso sulle teorie gender. Sdoganata anche la pedofilia Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) All'diè presente undal titolo "Teoria queer e di genere" e tra i libri di testo c'è"Elementi di critica omosessuale" in cui l'attivista lgbt Mario Mieli sdoganava la

Corso su teorie queer all'università di Sassari - ira Lega e Pro Vita : "Oltrepassato ogni limite" - Invocato l'intervento del ministro Bernini. Tra i testi per il corso anche uno dell'attivista Mario Mieli, che sdoganò la pedofilia. (Ilgiornale.it)

