Allerta rossa per domani 10 ottobre: le regioni a rischio (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Una nuova perturbazione si sta avvicinando all’Italia e, nelle prossime ore, porterà un’intensificazione del maltempo soprattutto al Nord, con nubifragi e temporali di forte intensità. La Protezione Civile ha emesso un avviso di Allerta meteo per giovedì 10 ottobre, con diverse regioni interessate da vari livelli di criticità, dal rosso al giallo, a seconda della gravità dei fenomeni attesi. Allerta rossa e arancione: le zone più a rischio Le previsioni indicano che le aree più colpite saranno quelle della Lombardia, dove è stata dichiarata un’Allerta rossa per rischio idrogeologico e idraulico in alcune zone specifiche, tra cui la Valchiavenna, la Media-bassa Valtellina, la Valcamonica, le Orobie bergamasche e le Prealpi. L’intensità delle piogge e l’innalzamento dei corsi d’acqua potrebbero causare frane, smottamenti e inondazioni. Tvzap.it - Allerta rossa per domani 10 ottobre: le regioni a rischio Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Una nuova perturbazione si sta avvicinando all’Italia e, nelle prossime ore, porterà un’intensificazione del maltempo soprattutto al Nord, con nubifragi e temporali di forte intensità. La Protezione Civile ha emesso un avviso dimeteo per giovedì 10, con diverseinteressate da vari livelli di criticità, dal rosso al giallo, a seconda della gravità dei fenomeni attesi.e arancione: le zone più aLe previsioni indicano che le aree più colpite saranno quelle della Lombardia, dove è stata dichiarata un’peridrogeologico e idraulico in alcune zone specifiche, tra cui la Valchiavenna, la Media-bassa Valtellina, la Valcamonica, le Orobie bergamasche e le Prealpi. L’intensità delle piogge e l’innalzamento dei corsi d’acqua potrebbero causare frane, smottamenti e inondazioni.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Allerta rossa per il maltempo : chiuse le scuole superiori - Il maltempo chiude le scuole superiori e i centri di formazione professionale. La Prefettura di Lecco, anche vista l'allerta rossa della Protezione civile e l'ondata in arrivo, ha deciso di optare per la “sospensione dell'attività didattica degli istituti scolastici superiori, sia pubblici che... (Leccotoday.it)

Allerta meteo rossa per domani : le regioni a rischio - In Lombardia, l’allerta rossa è stata emessa per il rischio idrogeologico e idraulico, con particolare attenzione alla pianura centrale, alla Valchiavenna, alla Valcamonica e alle Orobie bergamasche. Una nuova ondata di maltempo sta per colpire l’Italia, portando con sé temporali e nubifragi anche di forte intensità, soprattutto al nord. (Thesocialpost.it)

Maltempo al Nord - in Lombardia diramata l’allerta rossa per mercoledì 9 e giovedì 10 ottobre - Attese anche mareggiate lungo le coste esposte. Nelle prossime ore, un sistema perturbato di origine atlantica raggiungerà il nostro Paese determinando una rapida ma intensa fase di maltempo, con precipitazioni abbondanti e insistenti su gran parte delle regioni centro-settentrionali, accompagnata anche da un marcato rinforzo dei venti al Centro-Nord. (Lettera43.it)