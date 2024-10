Ultimo per la giuria di Ballando, Furkan Palali spopola col voto social (Di martedì 8 ottobre 2024) I giurati di Ballando con le Stelle lo ‘maltrattano’ per le sue poche capacità in pista. Eppure il ‘legnoso’ Furkan Palali ha spopolato su Instagram dove, cuoricini alla mano, risulta votatissimo. La card della seconda puntata del talent show, andata in scena sabato scorso, ha ottenuto 68,2 mila preferenze ossia il doppio dei voti rispetto a Bianca Guaccero, prima per la giuria, ed il quadruplo delle preferenze in confronto a quelle agguantate da Nini Zilli, al momento unica rivale dell’ultima conduttrice di Detto Fatto. Una ‘sproporzione’ che di fatto tramuta Furkan, primo su Instagram, in un avversario pericoloso.Prima di analizzare i dati, è necessario fare alcune precisazioni: Palali su Instagram ha un seguito di due milioni di follower. Molti di più rispetto a Guaccero, che ne conta circa 844mila, e a Zilli, ‘ferma’ a 326mila. Davidemaggio.it - Ultimo per la giuria di Ballando, Furkan Palali spopola col voto social Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it (Di martedì 8 ottobre 2024) I giurati dicon le Stelle lo ‘maltrattano’ per le sue poche capacità in pista. Eppure il ‘legnoso’hato su Instagram dove, cuoricini alla mano, risulta votatissimo. La card della seconda puntata del talent show, andata in scena sabato scorso, ha ottenuto 68,2 mila preferenze ossia il doppio dei voti rispetto a Bianca Guaccero, prima per la, ed il quadruplo delle preferenze in confronto a quelle agguantate da Nini Zilli, al momento unica rivale dell’ultima conduttrice di Detto Fatto. Una ‘sproporzione’ che di fatto tramuta, primo su Instagram, in un avversario pericoloso.Prima di analizzare i dati, è necessario fare alcune precisazioni:su Instagram ha un seguito di due milioni di follower. Molti di più rispetto a Guaccero, che ne conta circa 844mila, e a Zilli, ‘ferma’ a 326mila.

