Spacca i finestrini di quattro auto arrestato

(Di martedì 8 ottobre 2024) Firenze, 8 ottobre 2024 – In manette topo di, sorpreso all'interno di una delle macchine danneggiate dai proprietari. La scorsa notte, con l’accusa di tentato furto aggravato su, la polizia di stato haa Firenze un cittadino marocchino di 30 anni. Le volanti di via Zara lo hanno fermato nei pressi del parcheggio accanto al centro commerciale di Ponte a Greve dove, intorno alla mezzanotte, sarebbero statiti idivetture. A segnalare la vicenda al 112 Nue è stata la proprietaria di una di queste macchine che quando ieri sera è andata a riprendere con un amico il proprio mezzo avrebbe sorpreso l’indagato alle prese con l’utilitaria parcheggiata a fianco della sua. Secondo quanto ricostruito, la coppia avrebbe notato uno dei vetri posteriori infranti e, all’interno dell’abitacolo, un malintenzionato con in mano una torcia accesa.