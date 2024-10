Lettera43.it - Sondaggi politici, bene Pd e Forza Italia: in calo FdI e M5s

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Le liti e le polemiche a distanza tra Matteo Renzi e Giuseppe Conte non hanno fatto crescere il sostegno deglini, anzi. Secondo ilo politico condotto da Swg per TgLa7,Viva e Movimento 5 stelle sono i due partiti maggiormente in. Rispettivamente, rispetto all’ultima rilevazione del 30 settembre, hanno perso al 7 ottobre lo 0,3 e lo 0,4 per cento. Il primo è così sceso al 2,2 per cento, mentre il secondo all’11,4. Ciò nonostante, il partito di Conte è rimasto il terzo in, ma ha visto allontanarsi il Pd, che è salito dello 0,3 per cento al 22,7. Indella stessa percentuale, invece, Fratelli d’. Il partito della premier Giorgia Meloni è ora al 29,5 per cento. Giuseppe Conte con alle spalle sullo schermo Matteo Renzi (Imagoeconomica).