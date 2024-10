Roma, infortunio El Shaarawy: l’esito degli esami e i tempi di recupero (Di martedì 8 ottobre 2024) Le ultime sulle condizioni fisiche di Stephan El Shaarawy, attaccante esterno della Roma, dopo l’ultimo infortunio in Serie A Arrivano novità importanti sulle condizioni fisiche di Stephan El Shaarawy dopo l’ultimo infortunio rimediato nell’1-1 della Roma sul campo del Monza. L’esterno aveva infatti accusato un problema muscolare alla gamba sinistra. Gli esami strumentali a cui Calcionews24.com - Roma, infortunio El Shaarawy: l’esito degli esami e i tempi di recupero Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di martedì 8 ottobre 2024) Le ultime sulle condizioni fisiche di Stephan El, attaccante esterno della, dopo l’ultimoin Serie A Arrivano novità importanti sulle condizioni fisiche di Stephan Eldopo l’ultimorimediato nell’1-1 dellasul campo del Monza. L’esterno aveva infatti accusato un problema muscolare alla gamba sinistra. Glistrumentali a cui

El Shaarawy - infortunio prima di Roma-Inter : le chance di vederlo in campo - Proprio in vista del match dell’ottava giornata di Serie A, arrivano informazioni interessanti su uno dei giallorossi. Arrivano novità sull’infortunio dell’attaccante, a rischio per Roma-Inter. Nessuna lesione al polpaccio per il calciatore giallorosso, dunque, ma un semplice stiramento. it ... (Inter-news.it)

Roma - infortunio El Shaarawy : lieve stiramento al polpaccio. I tempi di recupero - Sospiro di sollievo per Ivan Juric. L`infortunio di Stephan El Shaarawy non è serio come si credeva. L`esterno, uscito acciaccato nel match... (Calciomercato.com)

Roma - infortunio per El Shaarawy : cosa si è fatto e quando torna - Inizia in salita la gara della Roma a Monza: dopo 19 minuti finisce la partita di Stephan El Shaarawy. Il numero 92 giallorosso, infatti, è... (Calciomercato.com)