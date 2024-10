Piogge torrenziali sull’Italia, in arrivo l’uragano Kirk: meteo oggi e domani (Di martedì 8 ottobre 2024) Oltre 200 litri di acqua per metro quadrato al Centro-Nord Italia alle prese con il maltempo da oggi almeno fino a giovedì: prima la pioggia, con allerta meteo in diverse regioni, poi gli effetti dell'uragano Kirk. In sequenza, quindi, due violente perturbazioni. La prima, che già sta facendo sentire la propria presenza da Milano a Sbircialanotizia.it - Piogge torrenziali sull’Italia, in arrivo l’uragano Kirk: meteo oggi e domani Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Oltre 200 litri di acqua per metro quadrato al Centro-Nord Italia alle prese con il maltempo daalmeno fino a giovedì: prima la pia, con allertain diverse regioni, poi gli effetti dell'uragano. In sequenza, quindi, due violente perturbazioni. La prima, che già sta facendo sentire la propria presenza da Milano a

Allerta meteo da gialla a rossa - Genova a rischio : arriva l’uragano Kirk - Per ora, i meteorologi monitorano attentamente la sua traiettoria, che si prevede possa avvicinarsi al Vecchio Continente nelle prossime ore. Ma sarà domani, martedì 8 ottobre, che la situazione raggiungerà il picco: alle 12, i bacini grandi della zona C entreranno in allerta rossa, con le ... (Quifinanza.it)

Meteo - torna il maltempo con due perturbazioni (figlie dell'ex uragano Kirk). Caldo estivo al Sud : punte di oltre 30 gradi - Le previsioni meteo per la settimana mettono in guardia sull'arrivo di due forti perturbazioni, collegate all'ex uragano Kirk. Con loro torna anche il maltempo, forti piogge, temporali e... (Leggo.it)

Meteo - l’uragano Kirk si muove verso l’Europa - Per i ricercatori si tratta della prima volta che il fenomeno si verifica in questo mese. Ottobre è un periodo che segna la fine della stagione degli uragani atlantici, con un generale calo di attività rispetto ai mesi di picco come agosto e settembre. Diversi i Paesi che diventeranno bersaglio di ... (Metropolitanmagazine.it)