Omaggio a Marcello Mastroianni a Villa Campolieto a 100 anni dalla nascita

La monumentale Villa Campolieto di Ercolano (Napoli) ospiterà il ciclo di serate-evento intitolato I grandi anniversari che si aprirà – con un primo imperdibile appuntamento – mercoledì 16 ottobre alle 21. Promosso dalla Fondazione Ente Ville Vesuviane, "I Grandi anniversari" gode del Patrocinio del Ministero della Cultura e celebra tre figure-simbolo del cinema, della televisione e della cultura italiana. Il primo appuntamento vedrà protagonista il grande Marcello Mastroianni, a cui si renderà Omaggio in occasione del centesimo anniversario della sua nascita. Attore brillante, Mastroianni è una delle figure più amate dal grande pubblico italiano. Nel 1981, peraltro, Villa Campolieto ospitò le riprese di alcune scene de "La Pelle" di Liliana Cavani, il cui protagonista era proprio Marcello Mastroianni.

