Milano-Cortina | Trampolino del 1956 ristrutturato entro novembre 2025

(Di martedì 8 ottobre 2024) Ha avuto luogo oggi, in modalità telematica, la Conferenza dei Servizi decisoria relativa alla ristrutturazione deldelle Olimpiadi did’Ampezzo del, con interventi infrastrutturali di collegamento tecnologico e sottoservizi. A renderlo noto è la Società infrastruttura di. Il finanziamenti per i lavori ammonta a 10 milioni di euro, con il progetto esecutivo che verrà completato trae dicembre, mentre il bando di gara verrà pubblicato a fine gennaio. I lavori sono poi previsti tra marzo e. Ilè sostenuto da una colonna di 48 metri ed è lungo 83, ed è stato in grado di accogliere oltre 40mila spettatori. L’obiettivo è la riqualificazione della struttura e dell’area circostante, comprese le tribune, in modo che possa divenire un polo attrattivo per