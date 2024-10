L'azienda specializzata nello smaltimento dei rifiuti che abbandona toner e stampanti in strada (Di martedì 8 ottobre 2024) Sono specializzati nello smaltimento dei rifiuti ma questa volta avrebbero preferito abbandonare il materiale da smaltire in discarica direttamente a bordo strada. Ma gli agenti della polizia locale di Monza sono riusciti a risalire all’azienda che avrebbe compiuto il reato Monzatoday.it - L'azienda specializzata nello smaltimento dei rifiuti che abbandona toner e stampanti in strada Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Sono specializzatideima questa volta avrebbero preferitore il materiale da smaltire in discarica direttamente a bordo. Ma gli agenti della polizia locale di Monza sono riusciti a risalire all’che avrebbe compiuto il reato

