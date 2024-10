Lanterns: emerso un nuovo candidato per il ruolo di John Stewart (Di martedì 8 ottobre 2024) Lanterns: emerso un nuovo candidato per il ruolo di John Stewart Secondo le ultime notizie, la star di Rebel Ridge, Aaron Pierre, e l’attore di The Piano Lesson, Stephan James, erano i principali contendenti per il ruolo di John Stewart nella serie DCU Lanterns. Secondo quanto riportato da Jeff Sneider nella sua ultima newsletter, James sembra ormai destinato a ottenere la parte del giovane eroe con l’anello, al fianco di Kyle Chandler nel ruolo della veterana Lanterna Verde, Hal Jordan. Sebbene non sia stata fatta un’offerta ufficiale, Sneider ritiene che il co-capo dei DC Studios James Gunn e gli showrunner/EP di Lanterne Chris Mundy, Damon Lindelof e Tom King siano tutti “orientati verso James”. Se la notizia è esatta, possiamo aspettarci che i produttori facciano un annuncio abbastanza presto. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di martedì 8 ottobre 2024)unper ildiSecondo le ultime notizie, la star di Rebel Ridge, Aaron Pierre, e l’attore di The Piano Lesson, Stephan James, erano i principali contendenti per ildinella serie DCU. Secondo quanto riportato da Jeff Sneider nella sua ultima newsletter, James sembra ormai destinato a ottenere la parte del giovane eroe con l’anello, al fianco di Kyle Chandler neldella veterana Lanterna Verde, Hal Jordan. Sebbene non sia stata fatta un’offerta ufficiale, Sneider ritiene che il co-capo dei DC Studios James Gunn e gli showrunner/EP di Lanterne Chris Mundy, Damon Lindelof e Tom King siano tutti “orientati verso James”. Se la notizia è esatta, possiamo aspettarci che i produttori facciano un annuncio abbastanza presto.

