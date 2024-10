Iran, nuove armi laser anti-drone dalla Cina per difendere il territorio dagli attacchi israeliani (Di martedì 8 ottobre 2024) Quando a luglio 2024 Masoud Pezeshkian veniva eletto a capo dello Stato Iraniano, da Pechino, Xi Jinping si rivolse al neopresidente auspicando di «far avanzare in modo più Ilmessaggero.it - Iran, nuove armi laser anti-drone dalla Cina per difendere il territorio dagli attacchi israeliani Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Quando a luglio 2024 Masoud Pezeshkian veniva eletto a capo dello Statoiano, da Pechino, Xi Jinping si rivolse al neopresidente auspicando di «far avanzare in modo più

Amia supera quota 600 dipendenti. E a breve partiranno nuove selezioni - Con oltre 600 dipendenti, l’organico di Amia ora può dirsi completo. Nell’ultimo periodo, le nuove assunzioni sono state più di 40. Numeri che, sottolineano dalla partecipata, permettono non solo di garantire un pieno turn over ma di crescere, anche e soprattutto in vista delle nuove sfide che... (Veronasera.it)

Biden ai leader del G7 : "Risposta coordinata all'Iran - valutare nuove sanzioni" - Il presidente Joe Biden ha partecipato a una conversazione telefonica con gli altri leader del G7, convocata dalla presidenza di turno italiana, "per discutere dell'inaccettabile attacco dell'Iran contro Israele e per coordinare la risposta a questo attacco, comprese nuove sanzioni". Lo si legge... (Today.it)

Usa chiedono a Onu nuove sanzioni Iran - 58 L'ambasciatrice Usa all'Onu Linda Thomas-Greenfield ha chiesto che il Consiglio di sicurezza imponga sanzioni aggiuntive ai Pasdaran, dopo l'attacco missilistico di Teheran a Israele. "La decisione di lanciare quasi 200missili contro Israele non era difensiva. . 18. L'Iran non si stava ... (Televideo.rai.it)