Galeone | Lobotka è ritornato quello dello scudetto

(Di martedì 8 ottobre 2024) Giovanni, noto allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti durante un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, incentrata principalmente sulla corsa alloe sulle prestazioni di alcune delle squadre più importanti della Serie A.ha espresso diverse opinioni su Napoli, Inter, Milan e Juventus, oltre a elogiare il lavoro di Antonio Conte e riflettere su un possibile ritorno di Massimiliano Allegri al Milan.: le impressioni sul Napoli e Antonio Conte Parlando della lotta per loha ammesso di non aver pensato inizialmente al Napoli come candidato principale, soprattutto dopo la prestazione incerta contro il Verona.