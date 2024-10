Sport.periodicodaily.com - Finlandia-Irlanda: le probabili formazioni

(Di martedì 8 ottobre 2024) Gara valida per la terza giornata del gruppo 2 di Lega B di Nations League 2024/2025. Ancora a secco di vittorie, entrambe vanno a caccia dei primi punti per evitare la retrocessione in Lega C.si giocherà giovedì 10 ottobre 2024 alle ore 20.45 presso l’Olympic Stadium di Helsinki.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Bilancio magrissimo quello dei finlandesi, sconfitti prima dalla Grecia(3-0) e poi dall’Inghilterra(2-0). C’è bisogno assoluto di una vittoria per sperare di stare a galla nel girone sfruttando la pochezza di un avversario capace di realizzare appena una rete. Un altro passo falso, dopo la mancata partecipazione ad Euro 2024, sarebbe un disastro. Stesso cammino fin quì degli irlandesi, sconfitti in casa dall’Inghilterra e dalla Grecia.