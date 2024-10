Consulta: Schlein, 'compattezza opposizioni ha fermato forzatura maggioranza' (Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 8 ott. (Adnkronos) - "La compattezza delle opposizioni ha fermato la forzatura che la maggioranza voleva della maggioranza. Ora accettino il dialogo con le opposizioni che si sono rifiutati di avere fino a qui". Così Elly Schlein ai cronisti in Transatlantico. "E quando dico dialogo intendo non chiamate spicciole a parlamentari dell'opposizione per cercare voti per andare avanti nelle loro forzature. Ma intendo dialogo con le opposizioni sulla composizione della Corte Costituzionale: se esiste una maggioranza qualificata per questo voto è proprio perchè la Costituzione prevede un dialogo tra maggioranza e opposizione". "Noi non siamo stati nemmeno cercati, siamo stati noi a cercare il dialogo e la risposta fin qui è stata sempre un muro. Liberoquotidiano.it - Consulta: Schlein, 'compattezza opposizioni ha fermato forzatura maggioranza' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 8 ott. (Adnkronos) - "Ladellehalache lavoleva della. Ora accettino il dialogo con leche si sono rifiutati di avere fino a qui". Così Ellyai cronisti in Transatlantico. "E quando dico dialogo intendo non chiamate spicciole a parlamentari dell'opposizione per cercare voti per andare avanti nelle loro forzature. Ma intendo dialogo con lesulla composizione della Corte Costituzionale: se esiste unaqualificata per questo voto è proprio perchè la Costituzione prevede un dialogo trae opposizione". "Noi non siamo stati nemmeno cercati, siamo stati noi a cercare il dialogo e la risposta fin qui è stata sempre un muro.

Giudice della Corte Costituzionale - le opposizioni non votano. Schlein : "Non partecipiamo se Meloni pensa che le istituzioni siano di sua proprietà " - Sia nella maggioranza, dove la fuga di notizie sui. .  L'obiettivo di Giorgia Meloni di fare eleggere Francesco Saverio Marini , consigliere giuridico di Palazzo Chigi, come giudice della Corte costituzionale, è appeso a una votazione sul filo. . La vigilia è stata caratterizzata da una certa ... (Gazzettadelsud.it)

Consulta - opposizioni non partecipano al voto. Schlein : “Meloni non si è confrontata con noi” - (Adnkronos) – Le opposizioni hanno scelto di non partecipare al voto del Parlamento in seduta comune sul giudice della Corte costituzionale. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: ... (Webmagazine24.it)

Schlein - sulla Consulta opposizioni coordinate - Stamani in Aula sull'elezione di un componente della Consulta, "davanti a una forzatura su una cosa fondamentale per le garanzie democratiche noi non parteciperemo al voto". "Non può esserci da parte della Meloni un atteggiamento proprietario delle istituzioni". Con le altre opposizioni "ci siamo ... (Quotidiano.net)