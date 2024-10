Come finisce il film Killer Elite: un’alleanza inaspettata (Di martedì 8 ottobre 2024) Killer Elite si conclude con Danny che rifiuta di portare a termine l’ultimo compito commissionato dal suo ex mentore, Hunter (Robert De Niro), risparmiando così una vita e rompendo il ciclo di violenza. La decisione segna la sua uscita definitiva dal mondo oscuro in cui ha operato: Danny si riunisce così con la sua fidanzata Anne (Yvonne Strahovski) e i due cercano di ricominciare una vita insieme. Questo dopo che i protagonisti formano un’alleanza inaspettata: dopo una serie di missioni e doppi giochi, Danny Bryce (Jason Statham) decide di ritirarsi definitivamente dalla vita da mercenario. Dopo aver eliminato la minaccia principale, ovvero Spike Logan (Clive Owen), i due uomini raggiungono un’intesa. Nonostante la rivalità, Spike comprende che Danny è stato spinto dagli eventi e dalle circostanze, piuttosto che dalla volontà di uccidere. Cinemaserietv.it - Come finisce il film Killer Elite: un’alleanza inaspettata Leggi tutta la notizia su Cinemaserietv.it (Di martedì 8 ottobre 2024)si conclude con Danny che rifiuta di portare a termine l’ultimo compito commissionato dal suo ex mentore, Hunter (Robert De Niro), risparmiando così una vita e rompendo il ciclo di violenza. La decisione segna la sua uscita definitiva dal mondo oscuro in cui ha operato: Danny si riunisce così con la sua fidanzata Anne (Yvonne Strahovski) e i due cercano di ricominciare una vita insieme. Questo dopo che i protagonisti formano: dopo una serie di missioni e doppi giochi, Danny Bryce (Jason Statham) decide di ritirarsi definitivamente dalla vita da mercenario. Dopo aver eliminato la minaccia principale, ovvero Spike Logan (Clive Owen), i due uomini raggiungono un’intesa. Nonostante la rivalità, Spike comprende che Danny è stato spinto dagli eventi e dalle circostanze, piuttosto che dalla volontà di uccidere.

Mondiale élite in linea 2024 : mai nessuno come Tadej - Lo sloveno ha conquistato la maglia iridata al termine d’una lunga fuga solitaria precedendo sul traguardo, posto sul lungolago di Zurigo, l’australiano Ben O’Connor, giunto secondo a 34”, e il campione uscente, l’olandese Mathieu van der Poel, terzo in uno sprint ristretto con un ritardo di 58”. ... (Tpi.it)

Tony Khan : “Non voglio salire sul ring - non voglio più trovarmi in una situazione come quella con l’Elite” - “Spero non succeda più” Durante una recente intervista con “amNewYork Metro”, Tony Khan ha chiarito di non voler più avere “scontri” fisici sul ring, così come gli è suo malgrado capitato con gli Young Bucks, Jack Perry e Kazuchika Okada qualche mese fa: “Non voglio salire sul ring. ... (Zonawrestling.net)

Roma - lap dance come ?esca? : chiuso il night Elite 2. «C?era un giro di escort» - I nomi d?arte erano Chloe, Giada, Cristina, Dea, Popa, Ilary, Malizia, una quindicina le ragazze che nelle sale della lap dance dell?Elite 2, nightclub di via dell?Umiltà,... (Ilmessaggero.it)