Coltivava cannabis in casa per curare se stesso e il figlio, arrestato e poi assolto: “I loro farmaci erano introvabili durante il Covid” (Di martedì 8 ottobre 2024) Il caso di un uomo di 45 anni con artrite reumatoide di Supersano, in provincia di Lecce: sia lui che il figlio epilettico erano in cura con medicinali a base di cannabinoidi regolarmente prescritti ma non reperibili durante la pandemia. Decisiva la testimonianza del farmacista Repubblica.it - Coltivava cannabis in casa per curare se stesso e il figlio, arrestato e poi assolto: “I loro farmaci erano introvabili durante il Covid” Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il caso di un uomo di 45 anni con artrite reumatoide di Supersano, in provincia di Lecce: sia lui che ilepiletticoin cura con medicinali a base di cannabinoidi regolarmente prescritti ma non reperibilila pandemia. Decisiva la testimonianza delsta

