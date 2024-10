Thesocialpost.it - Chimirri, dopo l’omicidio il figlio ha provato ad ammazzare l’agente

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Il viceispettore della Polizia di Stato Giuseppe Sortino, 37 anni, è stato indagato per omicidioaver sparato e ucciso il 44enne tiktoker Francesco. Il poliziotto si trova comunque ricoverato in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita,aver subito un linciaggio da parte dei parenti della vittima. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di lunedì 7 ottobre a Crotone, doveera fuggito prima di essere raggiunto da Sortino. A dare notizia della vicenda è stato il Procuratore della Repubblica di Crotone, Giuseppe Capoccia.