Tvzap.it - Shaila Gatta cambia idea su Javier: Gessica Notaro sbotta su Instagram

Leggi tutta la notizia su Tvzap.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Personaggi tv. “L’ha preso in giro!”.su, la furia di– L’ex velina di Striscia La Notiziacon la sua bellezza è riuscita a far breccia nel cuore non di uno, ma ben di due concorrenti del Grande Fratello: stiamo parlando di Lorenzo Spolverato e diMartinez. Nel corso dell’ultima diretta del reality show di Canale 5 la giovane ha rivelato ad Alfonso Signorini di aver deciso di dare l’esclusiva al pallavolista argentino. ( dopo le foto) Leggi anche: Fedez, confessione sconvolgente a “Muschio Selvaggio”: cosa ha detto Leggi anche: Terribile lutto per Emma Marrone, purtroppo è morto: il tragico annuncio sui socialsusuSi sa, però, nella Casa tutto è amplificato. Anche le emozioni, i sentimenti. E le coseno velocemente.