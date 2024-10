Schianto a Soliera Oggi l’ultimo saluto alla giovane mamma | Una donna speciale

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Si svolgerannopomeriggio alle 16,30 – presso la Funeral Home Terracielo di via Emilia Est – i funerali di Domenica Speria, lache nella notte tra venerdì e sabato ha perso la vita in un tragico incidente sulla strada provinciale Romana sud, all’altezza di Appalto di. Unofatale, tragico, nel cuore e nell’oscurità della notte, che non ha lasciato scampo35enne, originaria del Lazio ma residente a Modena, dove lavorava come estetista in via Agnini. Due le macchine coinvolte: una Dacia Duster condotta da un 47enne che ha riportato lievi ferite e una 500 Abarth, su cui viaggiava la, condotta da un uomo di 32 anni, amico della vittima e ancora ricoverato all’ospedale di Baggiovara. Il 32enne è ora indagato per omicidio stradale. (Ilrestodelcarlino.it)