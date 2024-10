Salute mentale, Dragotto “Palermo capitale ogni 10 ottobre” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Palermo (ITALPRESS) – In occasione della Giornata Mondiale della Salute mentale, la Fondazione Tommaso Dragotto realizzerà a Palermo un’imponente manifestazione, destinata a ripetersi ogni 10 ottobre anche negli anni a venire. Al centro dell’attenzione pubblica e mediatica il tema del disagio mentale come uno dei grandi malesseri della società moderna. mgg/gsl (Fonte video: Fondazione Tommaso Dragotto) Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Salute mentale, Dragotto “Palermo capitale ogni 10 ottobre” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)(ITALPRESS) – In occasione della Giornata Mondiale della, la Fondazione Tommasorealizzerà aun’imponente manifestazione, destinata a ripetersi10anche negli anni a venire. Al centro dell’attenzione pubblica e mediatica il tema del disagiocome uno dei grandi malesseri della società moderna. mgg/gsl (Fonte video: Fondazione Tommaso) Unlimited News - Notizie dal mondo

