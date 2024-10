Padel, Coppa dei Club: riparte il campionato amatoriale Msp: i risultati della prima giornata (Di lunedì 7 ottobre 2024) Si accendono i riflettori sulla decima Coppa dei Club di Padel, iniziata ufficialmente il 5 e il 6 ottobre con i primi match in calendario. Settantacinque le squadre iscritte e oltre 2000 atleti pronti a sfidarsi nel campionato amatoriale promosso da Msp.Dieci i gironi di cui 6 composti solo Perugiatoday.it - Padel, Coppa dei Club: riparte il campionato amatoriale Msp: i risultati della prima giornata Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Si accendono i riflettori sulla decimadeidi, iniziata ufficialmente il 5 e il 6 ottobre con i primi match in calendario. Settantacinque le squadre iscritte e oltre 2000 atleti pronti a sfidarsi nelpromosso da Msp.Dieci i gironi di cui 6 composti solo

La squadra maschile del centro padel forlivese di via Lunga è infatti stata promossa in serie B nazionale dopo una lunga cavalcata durata ... La formazione forlivese, domenica 6 ottobre, battendo il Padel Latina si è infatti assicurata per il prossimo. Giornata storia per il Padeltown di Forlì.

Nuova edizione e nuovo record per la Coppa dei Club Girone Umbria che supera di gran lunga i numeri della passata ... Saranno 75 squadre a sfidarsi per portare in alto i colori di 40 circoli della regione, coinvolgendo oltrre 2mila e 100 giocatori. L'Umbria, insieme all'Abruzzo, saranno le.

In questo caso il Russi Padel ha superato 4-0 il Pisa Padel, ripetendosi con i successi per 3-1 sulla Bombonera Blu Chieti (team che poi si è laureato campione) e per 4-0 sulla Triestina Padel, volando quindi nei quarti dove i romagnoli si sono imposti per 3-2 sui sardi del Baamm Cagliari, prima di ...