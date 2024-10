Olanda, Ambasciata italiana cerca un esperto giuridico (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il Gabinetto del Ministro della Giustizia ha diramato un avviso d’interpello per l’individuazione dell’esperto giuridico presso l’Ambasciata d’Italia a L’Aja. Le dichiarazioni di disponibilità dovranno pervenire entro il 24 ottobre 2024 al Ministero della Giustizia – Gabinetto del Ministro, con le modalità indicate nella comunicazione. Possono presentare la loro candidatura: magistrati – giudici o pubblici ministeri – che esercitano funzioni giudiziarie, o fuori del ruolo organico della magistratura, che abbiano non meno di 10 anni di effettivo esercizio delle funzioni proprie della magistratura, come prescritto dall’articolo 4 del decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 45.Si fa inoltre presente che per l’assunzione dell’incarico è richiesta un’eccellente conoscenza della lingua inglese parlata e scritta e, preferibilmente, anche della lingua francese. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il Gabinetto del Ministro della Giustizia ha diramato un avviso d’interpello per l’individuazione dell’presso l’d’Italia a L’Aja. Le dichiarazioni di disponibilità dovranno pervenire entro il 24 ottobre 2024 al Ministero della Giustizia – Gabinetto del Ministro, con le modalità indicate nella comunicazione. Possono presentare la loro candidatura: magistrati – giudici o pubblici ministeri – che esercitano funzioni giudiziarie, o fuori del ruolo organico della magistratura, che abbiano non meno di 10 anni di effettivo esercizio delle funzioni proprie della magistratura, come prescritto dall’articolo 4 del decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 45.Si fa inoltre presente che per l’assunzione dell’incarico è richiesta un’eccellente conoscenza della lingua inglese parlata e scritta e, preferibilmente, anche della lingua francese.

