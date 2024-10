Nobel Medicina 2024 a Victor Ambros e Gary Ruvkun per la scoperta del microRna (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il premio Nobel per la Medicina o la Fisiologia 2024 è stato assegnato agli americani Victor Ambros e Gary Ruvkun "per la scoperta del microRna e del suo ruolo nella regolazione genica post-trascrizionale". I microRna sono piccole molecole che – come è stato spiegato all'annuncio degli scienziati vincitori di quest'anno – hanno aperto Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il premioper lao la Fisiologiaè stato assegnato agli americani"per ladele del suo ruolo nella regolazione genica post-trascrizionale". Isono piccole molecole che – come è stato spiegato all'annuncio degli scienziati vincitori di quest'anno – hanno aperto

Nobel per la Medicina 2024 a Victor Ambros e Gary Ruvkun per i loro studi sui microRna - Ambros è nato nel 1953 ad Hanover, nel New Hampshire. Ha conseguito il dottorato di ricerca al Mit (Massachusetts Institute of Technology) nel 1979, dove ha svolto anche ricerche post-dottorato dal 19 ... (quotidianosanita.it)

