Nazionale, primo allenamento a Coverciano: in campo 16 azzurri. Defaticante per gli altri (Di lunedì 7 ottobre 2024) È iniziata l’avventura azzurra in questa sosta di ottobre. Nel pomeriggio i calciatori convocati da Luciano Spalletti hanno preso parte al primo allenamento a Coverciano in vista delle partite casalinghe valide per la Nations League: la prima giovedì a Roma contro il Belgio e la seconda lunedì prossimo a Udine con Israele. Sedici azzurri sono scesi in campo: gli interisti Dimarco, Bastoni, Frattesi, i napoletani Raspadori, Di Lorenzo e Buongiorno, proseguendo con Bellanova e Retegui dell’Atalanta e il romanista Pisilli (uno dei volti nuovi). Con loro gli azzurri che militano in Premier Tonali, Udogie, Okoli e Calafiori, il granata Ricci e gli juventini De Gregorio e Fagioli. Aggregati per la sessione odierna due ragazzi della Fiorentina Under 18. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) È iniziata l’avventura azzurra in questa sosta di ottobre. Nel pomeriggio i calciatori convocati da Luciano Spalletti hanno preso parte alin vista delle partite casalinghe valide per la Nations League: la prima giovedì a Roma contro il Belgio e la seconda lunedì prossimo a Udine con Israele. Sedicisono scesi in: gli interisti Dimarco, Bastoni, Frattesi, i napoletani Raspadori, Di Lorenzo e Buongiorno, proseguendo con Bellanova e Retegui dell’Atalanta e il romanista Pisilli (uno dei volti nuovi). Con loro gliche militano in Premier Tonali, Udogie, Okoli e Calafiori, il granata Ricci e gli juventini De Gregorio e Fagioli. Aggregati per la sessione odierna due ragazzi della Fiorentina Under 18.

