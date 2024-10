Max Pezzali “parla” toscano: lo interpreta Elia Nuzzolo per Sky. E Repetto porta gli 883 a teatro a Livorno (Di lunedì 7 ottobre 2024) Prato, 7 ottobre 2024 – Sarà il giovane attore pratese Elia Nuzzolo a interpretare il ruolo di Max Pezzali nella fiction di Sky in 8 puntate, presentata in questi giorni alla stampa. Matteo Oscar Giuggioli ed Elia Nuzzolo in una scena della serie tv di Sky Hanno ucciso l’Uomo Ragno. . Sotto, Max Pezzali e Mauro Repetto, oggi rispettivamente 56 e 55 anni, negli anni d’oro del gruppo, che fondarono nel 1991 Qui le videointerviste (link esterno) “La cosa più bella del successo che hanno ottenuto è che per loro sembrava impossibile sognare di fare i cantanti nella Pavia degli anni ‘90 – ha detto Nuzzolo sul sito di Sky – Però è un sogno che si convincono di perseguire. Sembravano due persone non destinate a quel successo ma a furia di “sbatterci” la testa ce l’hanno fatta”. Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Prato, 7 ottobre 2024 – Sarà il giovane attore pratesere il ruolo di Maxnella fiction di Sky in 8 puntate, presentata in questi giorni alla stampa. Matteo Oscar Giuggioli edin una scena della serie tv di Sky Hanno ucciso l’Uomo Ragno. . Sotto, Maxe Mauro, oggi rispettivamente 56 e 55 anni, negli anni d’oro del gruppo, che fondarono nel 1991 Qui le videointerviste (link esterno) “La cosa più bella del successo che hanno ottenuto è che per loro sembrava impossibile sognare di fare i cantanti nella Pavia degli anni ‘90 – ha dettosul sito di Sky – Però è un sogno che si convincono di perseguire. Sembravano due persone non destinate a quel successo ma a furia di “sbatterci” la testa ce l’hanno fatta”.

