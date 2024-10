Ilfoglio.it - Le ragioni dello zelante leghista Verri, quello dello striscione contro Tajani a Pontida

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Essendo anche io un po’ scemo, come da sua stessa ammissione, posso capire Alessandro(il, non l’illuminista) e derubricare loanti-a infelice uscita causata dallo spirito paesano della sagra die da una certa, chiamiamola così, ingenuità nel ponderare le conseguenze delle azioni. Mi interessano tuttavia di più le loro cause, che nel caso dicredo siano queste: da qualche decennio viene dato per scontato che chiunque la pensi un po’ diversamente da noi sia assimilabile al più remoto esempio di nemico – e, quindi,a uno scafista per il solo aver proposto un sensato aggiornamento della normativa in materia di cittadinanza. La totale perdita della sottigliezza e delle sfumature non è certo stata inventata dal povero, il quale tutt’al più la subisce inconsapevolmente e anzi ne è imbevuto a mo’ di liquido amniotico.