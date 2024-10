La partenza lanciata con il Napoli rappresenta per Conte un piccolo primato personale (SportMediaset) (Di lunedì 7 ottobre 2024) Matteo Dotto a SportMediaset fa il punto sul campionato di Serie A dopo la settimana giornata che si è conclusa ieri con il Napoli di Conte solo al comando che ha collezionato 16 punti e distanziato le inseguitrici, Inter e Juve, di due e tre punti. “La partenza lanciata con il Napoli rappresenta per Antonio Conte un piccolo primato personale. Il bottino azzurro di 16 punti in 7 giornate (su 21 punti disponibili, frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta) è superiore a quello racimolato alla stessa altezza dalla Juventus del suo primo scudetto, dal Chelsea vincitore della Premier nel 2016-17 e dall’Inter scudettata nel 2020-21. Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Matteo Dotto afa il punto sul campionato di Serie A dopo la settimana giornata che si è conclusa ieri con ildisolo al comando che ha collezionato 16 punti e distanziato le inseguitrici, Inter e Juve, di due e tre punti. “Lacon ilper Antonioun. Il bottino azzurro di 16 punti in 7 giornate (su 21 punti disponibili, frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta) è superiore a quello racimolato alla stessa altezza dalla Juventus del suo primo scudetto, dal Chelsea vincitore della Premier nel 2016-17 e dall’Inter scudettata nel 2020-21.

Ilnapolista.it - La partenza lanciata con il Napoli rappresenta per Conte un piccolo primato personale (SportMediaset)

Criscitiello: “Conte merita sempre grande rispetto, ricostruire il Napoli non era semplice” - net. . alia – Criscitiello: “Conte merita sempre grande rispetto, ricostruire il Napoli non era semplice” Il giornalista Michele Criscitiello, ha analizzato la situazione in casa Napoli: “Uno … L'articolo Criscitiello: “Conte merita sempre grande rispetto, ricostruire il Napoli non era semplice” ... (Leggi la notizia)

Il Napoli di Conte, Neres, Politano (e gli altri) - Capace di attaccare con otto uomini secondo i principi del 4-2-4 e di difendere con una linea a cinque. Fondamentale”. Un sistema di gioco fluido, secondo la lettera moderna, che a tratti è più un 4-2-2-2 e in fase difensiva invece è un 5-4-1 sin dalla sfida contro il Monza. In campo, il Napoli ... (Leggi la notizia)

Bonucci: «L’obiettivo di Conte al Napoli è lo scudetto, ora vola basso per tenere la piazza un po’ tranquilla» - Il mio inizio con Antonio è stato traumatico perché io venivo dal viaggio di nozze quindi mi ero presentato in condizioni non ottimali e al primo allenamento mi sono fermato per i crampi». Ha fatto così con la Juve, l’Inter, al Chelsea e anche in Nazionale». Riccardo Montolivo rincara il ... (Leggi la notizia)