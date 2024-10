Keanu Reeves sbanda e finisce fuori pista: ecco com’è stato il debutto dell’attore sulle auto da corsa (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ci siamo abituati a vederlo schivare proiettili al rallentatore o nei panni di un assassino in pensione. Ora, però, sarebbe più opportuno abituarsi a vederlo a bordo di una super car, mentre sfreccia a tutta velocità in un circuito automobilistico. Sì, è questa la nuova vita di Keanu Reeves, che sabato, 5 ottobre, ha fatto il suo debutto alla Toyota GR Cup all’Indianapolis Motor Speedway, nelle corse Gran Turismo. Un inizio gara piuttosto turbolento per la star di Matrix e John Wick, che alla curva nove è incappato in un breve fuori pista dopo una sbandata, salvo poi rimettersi immediatamente in carreggiata. Nonostante sia partito 31esimo su 35, però, Reeves è comunque riuscito ad arrivare 25esimo. Domenica prossima, poi, la seconda gara dell’evento. Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ci siamo abituati a vederlo schivare proiettili al rallentatore o nei panni di un assassino in pensione. Ora, però, sarebbe più opportuno abituarsi a vederlo a bordo di una super car, mentre sfreccia a tutta velocità in un circuitomobilistico. Sì, è questa la nuova vita di, che sabato, 5 ottobre, ha fatto il suoalla Toyota GR Cup all’Indianapolis Motor Speedway, nelle corse Gran Turismo. Un inizio gara piuttosto turbolento per la star di Matrix e John Wick, che alla curva nove è incappato in un brevedopo unata, salvo poi rimettersi immediatamente in carreggiata. Nonostante sia partito 31esimo su 35, però,è comunque riuscito ad arrivare 25esimo. Domenica prossima, poi, la seconda gara dell’evento.

