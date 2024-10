Lapresse.it - Iran, rifugiati politici: “Popolo contrario a intervento estero per rovesciare regime”

(Di lunedì 7 ottobre 2024) “Iliano non ha bisogno della spinta da fuori. Siamo stati sempre contrari all’perilterroristico degli Ayatollah. Basta che il mondo smetta di sostenerlo sia politicamente che economicamente”. Così a LaPresse Davood Karimi, presidente dell’Associazioneiani in Italia. “Il nemico numero uno è stato e resta ildegli Ayatollah, che fin dall’arrivo ha iniziato a sterminare i migliori figli della popolazione: oltre 120000 fucilazioni e in migliaia finiti nelle famigerate carceri e sottoposti ai più disumani trattamenti e torture. È fondamentale non mollare la morsa e soccorrere politicamente iliano per arrivare alla resa dei conti con una banda di criminali che capisce solamente la lingua della forza. Saranno le donneiane a sferrare il colpo mortale alla testa deldegli Ayatollah.