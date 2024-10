Quotidiano.net - ‘Hanno ucciso l’uomo ragno’, la serie sugli 883 da vedere. C’è anche Maria De Filippi

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Benvenuti negli anni Novanta. E non solo in senso nostalgico.esce l’11 ottobre su Sky e in streaming su Now e il consiglio spassionato è quello di prendersi del tempo per gustarselo. Perchéchi gli anni Novanta - con i motorini che ancora non erano ancora scooter, gli Arbre Magique, i telefoni a gettoni - non li ha mai neppure sfiorati può godere di una bella storia di amicizia e di perseveranza. Perché il dato di fatto è che, al di là degli aspetti prettamente biografici che riguardano Massimo “Max” Pezzali, Mauro Repetto, Cisco e i personaggi che hanno popolato la genesi e la carriera degli 883, quella raccontata inè una storia di un gruppo di amici che vivono e sognano vivendo in una provincia italiana.